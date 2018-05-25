Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,88 0,88Buğday Kg 0,95 1,00Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,05Preseli pamuk Kg 7,60 7,60
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