Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,90 0,98Buğday Kg 0,95 1,00Kırmızı mercimek Kg 1,97 1,97Dana karkas Kg 20,00 20,00Preseli pamuk Kg 7,50 7,50
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