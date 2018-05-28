Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,90 0,98Buğday Kg 0,95 1,00Kırmızı mercimek Kg 1,97 1,97Dana karkas Kg 20,00 20,00Preseli pamuk Kg 7,50 7,50

