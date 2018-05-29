Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 6,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Yağlık çiğit Kg 0,80 0,88Mısır Kg 0,95 0,95Buğday Kg 0,98 1,10Preseli pamuk Kg 6,60 6,60

