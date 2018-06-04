Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 26,00-26,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Dana Karkas Kg 26,00 26,50Ham pamuk yağı Kg 2,90 2,90Buğday Kg 0,91 1,16Nötr pamuk yağı Kg 3,85 3,85
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