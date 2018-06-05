Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,92 0,92Ham pamuk yağı Kg 2,82 3,02Çiğit Kg 0,85 0,85Arpa Kg 0,92 0,92Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,10 2,20Preseli pamuk Kg 8,00 8,00
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