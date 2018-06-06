Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,70 0,72Arpa Kg 0,92 0,92Buğday Kg 1,00 1,08Preseli pamuk Kg 7,80 7,80
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