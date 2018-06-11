Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 1,91 1,91Süt Kg 1,25 1,30Buğday Kg 0,99 1,08Preseli pamuk Kg 8,74 8,74
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