Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,99 0,99Buğday Kg 0,93 1,00Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,19Preseli pamuk Kg 7,00 7,00

