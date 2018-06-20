Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,99 0,99Buğday Kg 0,93 1,00Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,19Preseli pamuk Kg 7,00 7,00
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