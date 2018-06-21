Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 0,90 0,93Kırmızı mercimek Kg 1,94 1,94Preseli pamuk Kg 6,50 6,60Sade yağ Kg 50,00 50,00
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