Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 0,90 0,93Kırmızı mercimek Kg 1,94 1,94Preseli pamuk Kg 6,50 6,60Sade yağ Kg 50,00 50,00

