Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira)Süt Lt 0,90 0,90Buğday Kg 0,96 1,25Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,13Dana karkas Kg 26,60 26,60

