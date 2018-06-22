Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/lira) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira)Süt Lt 0,90 0,90Buğday Kg 0,96 1,25Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,13Dana karkas Kg 26,60 26,60
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