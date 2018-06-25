Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,94 0,94Buğday Kg 1,25 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,18 2,18Zeytin yağı Kg 13,50 13,50Süt Kg 1,26 1,26Preseli pamuk Kg 10,00 10,00

