Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,94 0,94Buğday Kg 1,25 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,18 2,18Zeytin yağı Kg 13,50 13,50Süt Kg 1,26 1,26Preseli pamuk Kg 10,00 10,00
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