FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 12:13 | Son Güncelleme

Preseli pamuğun kilogramı 7 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 1,03 1,03Buğday Kg 1,05 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,19Preseli pamuk Kg 7,00 7,00

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borsa fiyat Şanlıurfa ürün

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