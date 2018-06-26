Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 1,03 1,03Buğday Kg 1,05 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,19Preseli pamuk Kg 7,00 7,00

