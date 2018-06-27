FİNANS

Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Mercimeğin kilogramı 2,04 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,91 0,91Buğday Kg 1,04 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,04 2,04Preseli pamuk Kg 6,20 6,50

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borsa Şanlıurfa ürün

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