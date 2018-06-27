Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,91 0,91Buğday Kg 1,04 1,26Kırmızı mercimek Kg 2,04 2,04Preseli pamuk Kg 6,20 6,50
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