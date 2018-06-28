Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Çiğit Kg 0,50 0,50Buğday Kg 1,27 1,28Kırmızı mercimek Kg 2,04 2,10Dana karkas Kg 22,50 22,50
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