Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Çiğit Kg 0,50 0,50Buğday Kg 1,27 1,28Kırmızı mercimek Kg 2,04 2,10Dana karkas Kg 22,50 22,50

