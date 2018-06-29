Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,600 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 0,98 1,27Kırmızı mercimek 1,35 1,35Dana karkas 26,600 26,600
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