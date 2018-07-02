Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 26,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday1,211,29Kırmızı mercimek2,372,37Preseli pamuk8,558,55Dana karkas26,1026,10
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