Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 2,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,00 1,02Mısır 0,99 0,99Nohut 2,74 2,74 Kırmızı Mercimek 1,83 1,83 Preseli Pamuk 6,10 6,10

