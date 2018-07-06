Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohutun kilogramı 2,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,00 1,02Mısır 0,99 0,99Nohut 2,74 2,74 Kırmızı Mercimek 1,83 1,83 Preseli Pamuk 6,10 6,10
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