Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,29 1,29Mercimek (kırmızı kabuklu) 2,23 2,23Arpa 0,90 0,90
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