Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,29 1,29Mercimek (kırmızı kabuklu) 2,23 2,23Arpa 0,90 0,90

