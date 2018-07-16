Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,29 1,29Preseli pamuk (Beyaz) 9,53 9,53Mısır 0,95 0,99

