Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 1,03 1,06Buğday Kg 1,16 1,16Kırmızı mercimek Kg 2,30 2,37Preseli pamuk Kg 9,00 9,00

