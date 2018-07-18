Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,990,99Buğday Kg 1,00 1,27Arpa Kg 0,91 0,91Preseli pamuk Kg 8,50 8,50
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