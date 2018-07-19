Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,92 0,92Buğday Kg 1,10 1,16Preseli pamuk Kg 6,30 6,35Sade yağ Kg 50,00 50,00

