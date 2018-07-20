Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında mercimeğin kilogramı 1,81 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,92 0,96Mısır Kg 0,98 1,03Buğday Kg 1,00 1,08Kırmızı mercimek Kg 1,81 1,81

