Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında mercimeğin kilogramı 1,81 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,92 0,96Mısır Kg 0,98 1,03Buğday Kg 1,00 1,08Kırmızı mercimek Kg 1,81 1,81
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