Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kabuklu mercimeğin kilogramı 2,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,92 0,96Yağlık Çiğit Kg 0,87 0,87Buğday Kg 1,08 1,26Kabuklu mercimek Kg 2,12 2,12

