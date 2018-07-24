Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 1,00 1,00Buğday Kg 0,95 1,20Preseli pamuk Kg 7,30 7,30

