Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,00 1,03Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,16Preseli pamuk Kg 7,80 8,00Sade yağ Kg 50,00 50,00

