Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,92 0,92Buğday Kg 1,00 1,02Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,50Preseli pamuk Kg 8,00 8,00

