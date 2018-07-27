Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,97 0,97Buğday Kg 0,91 1,10Kırmızı mercimek Kg 1,90 2,21Preseli pamuk Kg 8,30 8,30

