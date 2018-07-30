Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,95 0,95Buğday Kg 1,07 1,08Kuru kabuklu Antep fıstığı Kg 40,00 40,00
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