Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kuru kabuklu Antep fıstığının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Mısır Kg 0,95 0,95Buğday Kg 1,07 1,08Kuru kabuklu Antep fıstığı Kg 40,00 40,00

