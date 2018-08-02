Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Yağlık çiğit Kg 0,75 0,75Mısır Kg 0,90 0,94Buğday Kg 1,00 1,13Preseli pamuk Kg 7,00 7,00
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