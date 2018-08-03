Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Yağlık çiğit Kg 0,72 0,72Arpa Kg 0,85 0,90Buğday Kg 1,00 1,12Preseli pamuk Kg 9,30 9,30
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