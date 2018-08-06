Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,12 2,13Arpa Kg 0,80 0,80Buğday Kg 1,04 1,04Preseli pamuk Kg 8,20 8,20Dana kırıntı Kg 21,00 21,00Sakatat Kg 10,00 10,00

