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Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Preseli pamuğun kilogramı 8,03 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarFiyat (TL)Buğday Kg 1,01Kırmızı kabuklu mercimek
Kg2,10Arpa Kg0,90Nohut Kg3,04Preseli pamuk Kg8,03

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fiyat Şanlıurfa Ticaret Borsası ürün

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