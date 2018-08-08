Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarFiyat (TL)Buğday Kg 1,01Kırmızı kabuklu mercimek

Kg2,10Arpa Kg0,90Nohut Kg3,04Preseli pamuk Kg8,03

