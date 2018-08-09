Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,00 1,10Nohut Kg 3,00 3,04Preseli pamuk Kg 8,00 8,00Sadeyağ Kg 48,00 50,00
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