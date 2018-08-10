Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında linter pamuğun kilogramı 1,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar Fiyat (TL)Buğday Kg 0,90Mısır Kg 0,90Linter pamuk Kg 1,10

