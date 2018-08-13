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Şanlıurfa Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Buğdayın kilogramı 1,01-1,30 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,01-1,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,01 1,30Arpa Kg 0,80 0,96Çiğit Kg 0,75 0,93Mısır Kg 0,75 0,85

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Şanlıurfa Ticaret Borsası

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