Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,01-1,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,01 1,30Arpa Kg 0,80 0,96Çiğit Kg 0,75 0,93Mısır Kg 0,75 0,85

