Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 1,01-1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,01 1,30Arpa Kg 0,80 0,96Çiğit Kg 0,75 0,93Mısır Kg 0,75 0,85
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