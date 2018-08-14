Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,85 0,85Buğday Kg 1,00 1,14Kırmızı mercimek Kg 2,05 2,13Preseli pamuk Kg 7,28 7,28

