Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,80 0,85Mısır Kg 0,95 1,00Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,17Preseli pamuk Kg 8,00 8,00

