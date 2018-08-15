Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Arpa Kg 0,80 0,85Mısır Kg 0,95 1,00Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,17Preseli pamuk Kg 8,00 8,00
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
BDDK'dan dolara bir önlem daha
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar ne kadar? 15 Ağustos dolar yorumları
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme
Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) zabıta ilanına rekor başvuru: 3 günde 31 bin...
Okuyucu Yorumları 0 yorum