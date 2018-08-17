Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Buğday Kg 1,05 1,19Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,25Nohut Kg 3,00 3,00Preseli pamuk Kg 8,30 8,30

