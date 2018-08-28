Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı biberin kilogramı 1,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Arpa Kg 0,80 0,94Buğday Kg 1,00 1,12Kırmızı biber Kg 1,50 1,50 Kimyon Kg 10,00 10,00
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum
Emeklilere müjde! 3 fırsat birden geliyor
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum