Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı biberin kilogramı 1,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Arpa Kg 0,80 0,94Buğday Kg 1,00 1,12Kırmızı biber Kg 1,50 1,50 Kimyon Kg 10,00 10,00

