Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,80 0,80Arpa Kg 0,83 0,87Buğday Kg 1,10 1,17Kırmızı mercimek Kg 2,36 2,36

