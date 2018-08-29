Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 2,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,80 0,80Arpa Kg 0,83 0,87Buğday Kg 1,10 1,17Kırmızı mercimek Kg 2,36 2,36
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