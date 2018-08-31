Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda nohudun kilogramı 3,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,00 1,25Kırmızı mercimek Kg 1,96 2,00Nohut Kg 3,10 3,10Dana karkas Kg 16,40 25,00

