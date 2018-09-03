Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,12 2,13Arpa Kg 0,80 0,80Buğday Kg 0,90 1,29Mısır Kg 8,20 8,20Dana karkas Kg 27,00 27,00
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