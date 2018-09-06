Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 1,01 1,10Kırmızı mercimek Kg 1,75 2,00Nohut Kg 2,30 2,58Preseli pamuk Kg 9,50 9,50

