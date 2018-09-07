Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 0,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday 1,05 1,17Mısır 0,96 0,96Preseli pamuk 9,00 9,50

