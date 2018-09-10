Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,19 2,19Arpa Kg 0,95 0,95Buğday Kg 1,17 1,51Nohut Kg 3,01 3,05Yumurta Kg 0,24 0,24
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