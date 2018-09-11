Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 1,00 1,12Kırmızı mercimek Kg 1,05 2,19Nohut Kg 3,05 3,10Preseli pamuk Kg 9,00 9,00

