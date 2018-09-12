Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında nohudun kilogramı 2,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Mısır Kg 0,84 1,00Buğday Kg 0,93 1,15Kırmızı mercimek Kg 2,10 2,14Nohut Kg 2,80 2,80

