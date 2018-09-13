Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,90 1,03Kırmızı mercimek Kg 2,03 2,50Nohut Kg 2,80 3,00Preseli pamuk Kg 8,08 8,08

