Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek Buğday Kg 0,93 1,05Kırmızı mercimek Kg 2,00 2,37Preseli pamuk Kg 9,30 9,30Dana karkas Kg 24,00 24,75

